На Луганщині окупанти обстріляли евакуаційний автобус, в якому були діти

На Луганщині окупанти обстріляли евакуаційний автобус, в якому були діти

Окупанти з "градів" обстріляли евакуаційний автобус, в якому перебували 36 осіб.

Попри це із Сєвєродонецька та Лисичанська вдалось евакуювали 30 дорослих та 6 дітей.

Про це у своєму Телеграмі повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"В складних умовах, але евакуацію поновили. Із загостренням ситуації побільшало і бажаючих. Десятки щодня. Але тепер вивозити доводиться під обстрілами. 17 травня евакуювали 36 жителів Лисичанська та Сєвєродонецька, шестеро із яких діти", - написав Гайдай.

За його словами, автобус з людьми потрапив під обстріл, адже трасу досі атакують росіяни. Вони відкрили вогонь із "градів". За інформацією очільника Луганської ОВА, ніхто не постраждав. Усі люди вже в безпеці.

Крім того, Гайдай зазначив, що 17 травня було врятовано 8 жителів Врубівки та 32 осіб із Гірської громади.

Нагадаємо, російські війська обстрілюють усю Донецьку область. Найбільше від російської зброї сьогодні, 17 травня, постраждала Авдіївка.

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