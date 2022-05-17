На Луганщині окупанти обстріляли евакуаційний автобус, в якому були діти

Окупанти з "градів" обстріляли евакуаційний автобус, в якому перебували 36 осіб.
Попри це із Сєвєродонецька та Лисичанська вдалось евакуювали 30 дорослих та 6 дітей.
Про це у своєму Телеграмі повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
"В складних умовах, але евакуацію поновили. Із загостренням ситуації побільшало і бажаючих. Десятки щодня. Але тепер вивозити доводиться під обстрілами. 17 травня евакуювали 36 жителів Лисичанська та Сєвєродонецька, шестеро із яких діти", - написав Гайдай.
За його словами, автобус з людьми потрапив під обстріл, адже трасу досі атакують росіяни. Вони відкрили вогонь із "градів". За інформацією очільника Луганської ОВА, ніхто не постраждав. Усі люди вже в безпеці.
Крім того, Гайдай зазначив, що 17 травня було врятовано 8 жителів Врубівки та 32 осіб із Гірської громади.
Нагадаємо, російські війська обстрілюють усю Донецьку область. Найбільше від російської зброї сьогодні, 17 травня, постраждала Авдіївка.
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