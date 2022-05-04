На Луганщині окупанти обстріляли школу, протитуберкульозний диспансер та житлові будинкі (фото)

На Луганщині окупанти обстріляли школу, протитуберкульозний диспансер та житлові будинкі (фото)

В Луганській області 3 травня російські окупанти з артилерії обстріляли будівлі та житлові будинки Лисичанську, Попасній, Золотому, Рубіжному та Сєвєродонецьку.

Загинули дві людини.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

Як стало відомо, в Лисичанську окупанти зруйнували школу, протитуберкульозний диспансер та 12 будинків. В місті надзвичайники ліквідували десятки пожежа - ускладнювалося це інтенсивністю обстрілів та кількістю пожеж, які сталися одночасно в різних куточках міста.

Також читайте У ДСНС розповіли про наслідки обстрілів Дніпропетровської області

“У Сиротиному окупанти поцілили в школу, в Сєвєродонецьку влучили в торговельний центр. Інтенсивних обстрілів зазнали й Оріхове, Рубіжне, Попасна та Золоте. Там палали цілі житлові квартали. Протягом минулої доби загинуло дві людини - жінка в Лисичанську та чоловік в Попасній. Ще двоє лисичан отримали поранення”, - розповіли в пресслужбі ДСНС України.

ДСНС України

Там також додали, що додали рятувальники продовжують розвозити людям воду та гуманітарні наборі. А піротехніки обстежують територію на наявність вибухових предметів.

Нагадаємо, що росіяни готують "парад" на 9 травня у зруйнованому Маріуполі.

Читайте також: