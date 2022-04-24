На Луганщині окупанти пошкодили магістральний газопровід високого тиску: без газопостачання залишилися 46 населених пунктів

На Луганщині окупанти пошкодили магістральний газопровід високого тиску: без газопостачання залишилися 46 населених пунктів

В Луганській області російські окупанти під час обстрілу пошкодили магістральний газопровід високого тиску, горіла трансформаторна підстанція.

Без блакитного палива залишились близько 5,5 тисяч абонентів Гірської та Попаснянської громад.

Про це на своїй сторінці у соцмережі написав голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай.

“Росіяни не тільки вбили шістьох жителів громади та зруйнували житлові будинки, а й нанесли значної шкоди залишкам інфраструктури. Зокрема, перебито магістральний газопровід високого тиску. Також полум’ям охопило трансформаторну підстанцію. Займання рятувальники приборкали, а от чи вдасться полагодити – подивимось. Без світла і води другу добу перебувають жителі Сєвєродонецька”, - написав Сергій Гайдай.

Він також додав, що без газопостачання залишилися 46 населених пунктів - а це 113 510 абонентів. Знеструмлені 38 населених пунктів – 114 155 споживачів.

Нагадаємо, що на Великдень окупанти обстріляли з "Градів" Олексіївку на Харківщині.

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