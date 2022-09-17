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На Луганщині окупанти посилили перевірки людей, а серед "керівників "ЛНР" почалися розбірки - Гайдай

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На Луганщині окупанти посилили перевірки людей, а серед "керівників "ЛНР" почалися розбірки - Гайдай

Фото: Associated Press

На окупованих територіях Луганської області російські війська посилили перевірки місцевого населення.

Окупанти почали перевіряти людей навіть на вулицях захоплених населених пунктів. Адже все частіше там з'являються проукраїнські листівки та жовто-блакитні стрічки.

Про це в ефірі Fredom розповів керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, стали жорсткшими перевряння місцевих мешканці. Зокрема, у них перевіряють мобільні телефони - шукають різні листування та фотографії.

"Говорять, що "панікі нєт", але насправді окупанти та колаборанти в жаху - їм повсюди бачаться партизани. На вулицях міст все частіше з’являються жовто-блакитні стрічки, листівки-"привіти", а так званим "міліціонерам" скоро не буде на чому їздити - системно мають порізані колеса в автівках", - повідомив керівник області.

Окрім того, почалися внутрішні розбірки серед так званого "керівництва "ЛНР". "Вчорашній "прокурор" Горенко - таки Сгоренко. Та ще й разом з заступницею", - наголосив Гайдай.

Він каже, що росіяни та колаборанти побоюються деокупації, яка "вже близько". "Її відчувають і самі окупанти та колаборанти, дехто втік, а дехто відсиджується в селах біля кордону, бо Росія їх не пускає", - каже керівник ОВА.

Як повідомлялося, підтверджено значні втрати серед підрозділів так званого "союзу добровольців Донбасу". Представники цього батальйон незаконного збройного формування брали участь у штурмі населеного пункту Авдіївка на Донеччині. Втім, пораненим окупантам після евакуації до Ростова-на-Дону було відмовлено в наданні медичної допомоги у шпиталі. Адже вони не мають статусу регулярного військового формування.

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