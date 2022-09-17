На Луганщині окупанти посилили перевірки людей, а серед "керівників "ЛНР" почалися розбірки - Гайдай

Окупанти почали перевіряти людей навіть на вулицях захоплених населених пунктів. Адже все частіше там з'являються проукраїнські листівки та жовто-блакитні стрічки.

Про це в ефірі Fredom розповів керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, стали жорсткшими перевряння місцевих мешканці. Зокрема, у них перевіряють мобільні телефони - шукають різні листування та фотографії.

"Говорять, що "панікі нєт", але насправді окупанти та колаборанти в жаху - їм повсюди бачаться партизани. На вулицях міст все частіше з’являються жовто-блакитні стрічки, листівки-"привіти", а так званим "міліціонерам" скоро не буде на чому їздити - системно мають порізані колеса в автівках", - повідомив керівник області.

Окрім того, почалися внутрішні розбірки серед так званого "керівництва "ЛНР". "Вчорашній "прокурор" Горенко - таки Сгоренко. Та ще й разом з заступницею", - наголосив Гайдай.

Він каже, що росіяни та колаборанти побоюються деокупації, яка "вже близько". "Її відчувають і самі окупанти та колаборанти, дехто втік, а дехто відсиджується в селах біля кордону, бо Росія їх не пускає", - каже керівник ОВА.

Як повідомлялося, підтверджено значні втрати серед підрозділів так званого "союзу добровольців Донбасу". Представники цього батальйон незаконного збройного формування брали участь у штурмі населеного пункту Авдіївка на Донеччині. Втім, пораненим окупантам після евакуації до Ростова-на-Дону було відмовлено в наданні медичної допомоги у шпиталі. Адже вони не мають статусу регулярного військового формування.

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