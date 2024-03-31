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На Луганщині окупанти пропонують людям гроші за брехню про "воєнні злочини українців"

На Луганщині окупанти пропонують людям гроші за брехню про "воєнні злочини українців"

Мешканці тимчасово окупованого Лисичанська / Фото: Associated Press

Мешканців ТОТ за гроші намагаються схилити до неправдивих свідчень про ЗСУ.

На Луганщині мешканцям тимчасово окупованих Лисичанська та Сєвєродонецька окупанти пропонують до 100 тис. рублів (близько 42 тис. грн) за неправдиві свідчення про "воєнні злочини українців".  

Про це повідомив голова ОВА Артем Лисогор.

"Жителям, що залишилися в зруйнованих росіянами Лисичанську та Сєвєродонецьку, пропонують до 100 тисяч рублів за письмові свідчення про воєнні злочини, які начебто здійснили українці", - розповів він.

За словами Лисогора, для отримання коштів необхідно вказати, що у населених пунктах, які саме окупанти штурмували по декілька місяців, заявники "постраждали від обстрілів з боку України".

Нагадаємо, експерт приголомшив заявою про те, чи може російська армія захопити Харків.

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