На Луганщині окупанти укріплюються в очікуванні наближення ЗСУ

Протягом останніх тижнів інтенсивність бойових дій на Луганщині дещо знизилась, однак Росія намагається підготувати нові оборонні рубежі на цьому напрямку задля стримування Сил оборони.

Росіяни мають оборонні позиції на Луганщині, однак вони є слабшими за укріплення на Півдні. Саме тому нині окупанти намагаються укріпити ці рубежі.

Про це розповів колишній очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай 24 Каналу.

За його словами, для окупаційних військ Луганщина є важливим логістичним центром, через який у великих кількостях постійно перекидають особовий склад та боєкомплект. Відповідно, в разі потреби загарбники зможуть відносно швидко перекинути свої підрозділи на цей напрям.

"Що ж стосується додаткових укріпрайонів, то Росія ще пів року тому почала будувати другу лінію оборони в районі Старобільська. Настільки ретельної ешелонованої оборони, як на Запорізькому напрямку, на Луганщині немає. Але все одно другу хвилю оборони окупанти готують, підключаючи туди техніку та людей", – сказав Гайдай.

Експосадовець зазначив, якщо два місяці тому Росія намагалася атакувати "по всіх фронтах", то зараз на Луганщині масштаб її наступів зменшився. Імовірно, це зумовлено тим, що окупанти перекинули свої резерви на Авдіївський напрямок, адже мають там шалені втрати.

Нагадаємо, начальник служби зав’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ, підполковник Володимир Фітьо розповів, що незадовго до виборів президента в РФ окупантам потрібно вийти на межі Донецької та Луганської областей, а саме на один із напрямків – до Куп'янська, який нині залишається на порядку денному окупаційної армії. Ворог має на меті зупинити рух ЗСУ.

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