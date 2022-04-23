На Луганщині окупанти влучили у насосну станцію: кілька міст залишились без води

Окупанти на Луганщині влучили у насосну станцію, яка подає воду до Лисичанська, Новодружеська та Привілля.
Усі ці населені пункти залишились без води, проте ремонтні роботи вже тривають.
Про це у своєму Телеграмі повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
За його словами, ворожий снаряд потрапив у трансформаторну підстанцію, яка заживлює насосні стації, що подають воду до центральних районів Лисичанська, Новодружеська і Привілля.
"Наразі цей об’єкт знеструмлений – централізоване водопостачання в зазначених містах відсутнє. Тривають ремонтні роботи. Рятувальники у посиленому режимі підвозять воду для потреб населення", — зазначив Гайдай.
Нагадаємо, раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що окупанти тимчасово контролюють 80% території Луганської області. Якщо Україна не чинитиме опір, Росія не зупиниться на досягнутому і буде просуватися далі.
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