На Луганщині окупанти втекли від ЗСУ, залишивши свої гранати і зенітну установку

ЗСУ та прикордонники пообіцяли "повернути ворогу їхні набої".
На Луганщині деморалізовані російські окупанти втекли від українських прикордонників та військовослужбовців ЗСУ.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
"Ворог залишив захисникам України трофейний ГАЗ-66, завантажений гранатами та набоями та зенітну установку. Набої і гранати ми постараємося повернути, але не у той спосіб, який ворогові сподобається. Прикордонники разом з іншими складовими сил оборони продовжують чистити українську землю від ворожої нечисті", - йдеться у повідомленні.
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