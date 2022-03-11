На Луганщині окупанти втекли від ЗСУ, залишивши свої гранати і зенітну установку

На Луганщині окупанти втекли від ЗСУ, залишивши свої гранати і зенітну установку

ЗСУ та прикордонники пообіцяли "повернути ворогу їхні набої".

На Луганщині деморалізовані російські окупанти втекли від українських прикордонників та військовослужбовців ЗСУ.

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Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Ворог залишив захисникам України трофейний ГАЗ-66, завантажений гранатами та набоями та зенітну установку. Набої і гранати ми постараємося повернути, але не у той спосіб, який ворогові сподобається. Прикордонники разом з іншими складовими сил оборони продовжують чистити українську землю від ворожої нечисті", - йдеться у повідомленні.

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