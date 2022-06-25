На Луганщині палає військовий склад окупантів (фото, відео)

У окупованому Сватовому горить військовий склад росіян.
В окупованому російськими військами Сватовому на Луганщині вранці 25 червня пролунало кілька вибухів на військових складах росіян.
Про це пишуть місцеві Telegram-канали.
За інформацією мешканців, вранці на військових складах ЗС РФ у Сватовому пролунало кілька вибухів, після чого на стратегічних об'єктах спалахнули пожежі. У небі було видно чорні стовпи диму.
Інформацію про вибухи у Сватовому також прокоментував голова Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, місцеві Telegram-канали, незважаючи на окупацію, продовжують утримувати інформаційний фронт.
"Блогери повідомляють про вибухи на військових складах у захопленому Сватовому", - додав Гайдай, коментуючи ситуацію на окупованих територіях.
Нагадаємо, у Росії внаслідок вибуху у військовій частині загинуло четверо людей.
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