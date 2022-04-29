На Луганщині під вогнем росіян Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Попасна, Привілля, тривають бої за Оріхове

На Луганщині під вогнем росіян Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Попасна, Привілля, тривають бої за Оріхове

Російська армія не припиняє обстрілювали міста в Луганнській області.

Протягом минулої доби під вогнем ворога опинилися Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Гірське, Привілля, Попасна. Також тривають бої за Оріхове.

Про це повідомив голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай.

Чотири рази окупанти держави-терористки обстріляли Лисичанськ та двічі Попасну. В Гірській громаді гучно майже безперервно, наголосив очільник області.

"У кожному з цих міст є пошкодження житлового фонду та господарчих споруд. Так, в одному із гаражних комплексів полум’я розповсюдилось на значну площу – приборкувати доводилось декілька годин", - йдеться у повідомленні.

Окупанти намагалися штурмувати позиції ЗСУ в районі Оріхового та Світличного. Втім, отримали відсіч. "Проте росіяни з усього наявного озброєння відкривають вогонь по населеним пунктам, знищуючи будинки та інфраструктуру, – там вже неможливо відновити воду, світло та газ", - наголосив Гайдай.

Нагадаємо, розпочалася 65 доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Ситуація на фронті - у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 29 квітня.

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