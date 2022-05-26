На Луганщині загиблих та померлих ховають у братських могилах

На Луганщині поліцейські ховають загиблих та померлих у братських могилах

Поліція Луганської області замінила поховальні бюро.

Правоохоронцям доводиться ховати тіла загиблих та померлих у тимчасових братських могилах.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Нині Поліція Луганської області підмінює багато служб, зокрема була спеціально сформована поховальна команда. Поліцейські виїжджають на місця загибелі внаслідок обстрілів чи природньої смерті громадян та проводять поховання людей у братській могилі", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, у одному з районі Лисичанська вже поховано у братській могилі 150 мирних мешканців.

Після війни родичі можуть здійснити перепоховання. Поліцейські видають рідним загиблих документи, за допомогою яких згодом можна отримати свідоцтва про смерть.

Нагадаємо, російські окупанти перекидають до Луганської області велику кількість військ, артилерії та авіації для боїв з українськими військовими.

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