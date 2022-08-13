На Луганщині "полюють" на чоловіків-призовників: росіяни вдаються до нових методів примусової мобілізації

Росіяни вдаються до нових методів примусової мобілізації в окупованих містах Луганщини. Шукають загарбники чоловіків призивного віку, яких у регіоні залишилося не багато.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, окупанти або місцеві зрадники під час обходів багатоповерхівок втираються в довіру до літніх людей. Їм пропонують невеличкі суми грошей або харчі в обмін на інформацію про чоловіків-призовників.

Залишають на чергування біля закритих під’їздів військових, які очікують, що хтось із чоловіків або вийде, або спробує повернутися додому.

Гайдай наголошує: більшість із тих, хто займається примусовим призовом, пересуваються в середині місті лише у балаклавах. Так вони намагаються бути не впізнаними сусідами та знайомими, на яких вони й полюють.

Нагадаємо, шахти в окупованих населених пунктах Луганської області на межі закриття. В тимчасово захопленій росіянами області не вистачає робітників. Адже в регіоні розпочалася примусова мобілізація. Крім того, аби вижити, люди змушені освоювати нові спеціальності чи працювати у декілька змін.

Також стало відомо, що Росія намагається перелаштувати оборонно-промисловий комплекс для ведення тривалої війни в Україні.

Недозахоплення Луганщини: рашистам не по зубах окупувати весь регіон. Сергій Гайдай у ТСН

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