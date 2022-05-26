На Луганщині помічники суддів та колишній слідчий прокуратури перейшли на бік Росії

Загалом шістьом громадянам України повідомили про підозру у колабораційній діяльності.
У Луганській області під час вторгнення Росії троє помічників суддів Старобільського районного суду та колишній слідчий прокуратури перейшли на бік окупантів. Зрадники зайняли посади у так званій "прокуратурі Старобільского району Генпрокуратури ЛНР".
Про це 26 травня повідомили в Офісі Генерального прокурора.
Також мешканець Луганської області обійняв посаду "в. о. прокурора Старобільського району ЛНР" і незаконно проник до житла іншої людини, де з погрозою застосування насильства провів обшук.
Ще один старобільчанин обійняв посаду "працівника Старобільської поліції ЛНР", присягнувши на вірність РФ.
Шістьом громадянам України повідомили про підозру у колабораційній діяльності, а одному з них ще й у порушенні недоторканості житла. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, депутату Херсонської обласної ради оголосили про підозру у здійсненні колабораційної діяльності. Після повномасштабного вторгнення чоловік погодився на співпрацю з представниками Росії.
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