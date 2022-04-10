На Луганщині прикордонники "щедро пригостили орків свинцем" і взяли в полон артилериста

На Луганщині прикордонники "щедро пригостили орків свинцем" і взяли в полон артилериста

Полонений благав не стріляти и здався сам.

На Луганщині прикордонники відбили ворожу атаку і взяли в полон артилериста.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

За словами одного з українських офіцерів на цьому напрямку, це була вже четверта спроба наступу окупантів. Він зазначає, що в таких випадках важливо не піддватися емоціям.

"Розгубленості немає, є розуміння відповідальності за життя підлеглих. Ти маєш виконувати бойове завдання, не піддаючись емоціям. Одна неправильна команда – вартує життя побратимів", – каже офіцер.

За його словами, цього разу загарбники знову спробували непомітно підкрастися до позицій українських бійців.

"Прикордонники щедро пригостили орків свинцем. Від пострілів ті щурі почали розбігатися, ще більше наражаючись на кулі захисників України. Кілька загарбників залишилися піддобрювати український чорнозем, а один поранений благав не стріляти і здався", — йдеться в повідомленні.

Полонений виявивя уродженцем Стаханова. Він зізнався, що від 2019 року служить артилеристом. Чи причетний він до обстрілів мирних українців, ще з’ясовуватимуть.

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