На Луганщині росіяни мобілізовують усіх чоловіків, а на Запоріжжі окупанти просять їжу та помитись - Генштаб

До Станиці Луганської росіяни звезли "зеків", які становлять небезпеку для цивільних.

У Генштабі ЗСУ розповіли, як Росія намагається поповнити втрати на фронті: росіяни продовжують примусово мобілізовувати жителів Луганщини, звозять "зеків", а на частині окупованої Запорізької області російські вояки випрошують у місцевих їжу та можливості помитись.

Про це 25 жовтня йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

"Російські окупаційні війська для поповнення поточних втрат продовжують заходи примусової мобілізації. В тимчасово окупованому населеному пункті Хрустальний Луганської області “мобільні групи” затримують та доправляють до військкомату всіх чоловіків. За наявною інформацією, для поповнення підрозділів приватних військових кампаній, до Станиці Луганської, з території росії приїхала чергова партія ув’язнених. Місцевим так званим “правоохоронцям” заборонено втручатись у разі виявлення порушень з боку прибулих найманців", - повідомили у Генштабі.

А от на Запорізькому напрямку до населеного пункту Вовківка прибула чергова партія російських військовослужбовців, які хаотично пересуваються вулицями, вишукують у місцевого населення їжу та можливість помитись

Мобілізація в Росії

Російський диктатор Путін наприкінці вересня оголосив про "часткову" мобілізацію. У РФ планують призвати до окупаційної армії від 300 тис. до 1 мільйона осіб. Також на тимчасово окупованих територіях України від лютого триває примусова мобілізація - українців виловлюють на вулицях та відправляють до армії РФ, де їх використовують, як "гарматне м'ясо".

Видання The Guardian наголошує, що всього за кілька днів після оголошення мобілізації російські окупанти вже почали повертатись додому в трунах. Один із мобілізованих із Челябінська встиг пробути на фронті 5 днів, де його ліквідували.

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