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На Луганщині росіяни на території закладів освіти розміщують техніку і особовий склад

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На Луганщині росіяни на території закладів освіти розміщують техніку і особовий склад

Фото: Associated Press

Російські окупанти лише на словах покращують життя на захоплених територіях Луганщини. 

Загарбники скупчують техніку та війська на Сватівщині. Крім того, росіяни "зариваються" не лише полях, а й у навчальних закладах Луганської області.

Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Росіяни продовжують використовувати заклади освіти на тимчасово захоплених територіях для розміщення особового складу та військової техніки", - розповів голова області.

Зазначається, що у Хомівці на Сватівщині на території місцевого аграрного ліцею розміщено військову техніку, а у корпусах закладу розмістився особовий склад армії РФ.

Крім того, військових, які відступили з Харківщини, в Росії вважають дезертирами. За словами Гайдая, йдеться про окупантів із 202-го стрілецького полку 2 армійського корпусу.

Як повідомлялося, на Луганщині окупанти посилили перевірки людей. Адже все частіше там з'являються проукраїнські листівки та жовто-блакитні стрічки. Окрім того, почалися внутрішні розбірки серед так званого "керівництва "ЛНР".

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