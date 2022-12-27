На Луганщині росіяни облаштували ліцей під шпиталь – звозять поранених з-під Бахмута

Медзаклади на Луганщині перевантажені пораненими росіянами, українцям відмовляють у наданні медичних послуг.

На тимчасово окупованій частині Луганської області російські загарбники облаштували в ліцеї військовий госпіталь через значну кількість поранених окупантів.

Про це повідомляє Луганська ОВА.

"Вихід знайдено – поранених бойовиків із-під Бахмуту доставляють до багатопрофільного ліцею, який віднедавна зветься "військовим шпиталем" - так теж наразі намагаються врятувати життя трьом сотням окупантів", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, в Біловодську зараз лікуються близько 300 поранених "вагнерівців". До того ж вже неодноразово повідомлялось про перевантаження лікарень в Первомайську.

Ситуація на Луганщині

На окупованій частині Луганської області цивільному населенню відмовляють у наданні медичних послуг, оскільки всі лікарні переповнені пораненими російськими солдатами. У медичних закладах не вистачає ліжок, речей, медичного персоналу.

Біля Кремінної на Луганщині залишається складна ситуація, перевага на боці Збройних сил України, потроху йде просування вперед, але місто все ще не звільнили.

За прогнозами очільника Луганської ОВА Сергій Гайдая, до Нового року українські війська звільнять Сватове або Кремінну, а всю Луганщину вдасться деокупувати 2023 року. Але це буде нелегко.

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