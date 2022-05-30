На Луганщині росіяни обстріляли евакуаційний автомобіль: загинув журналіст з Франції

На Луганщині росіяни обстріляли евакуаційний автомобіль: загинув журналіст з Франції

У Луганській області більше не буде здійснюватися евакуація мирних жителів.

Це сталось через те, що у понеділок, 30 травня, російські окупанти обстріляли автомобіль, який їхав рятувати людей. Через це загинув французький журналіст.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Через постійні обстріли російських вбивць на Луганщині офіційно припинили евакуацію.

"Сьогодні наш броньований евакуаційний транспорт їхав забирати 10 людей з області та потрапив під ворожий обстріл. Осколки снарядів пробили броню машини, смертельне поранення в шию отримав акредитований французький журналіст, який робив матеріал про евакуацію, патрульного поліцейського врятувала каска", - написав Сергій Гайдай.

Обережно, фото 18+

Нагадаємо, росіяни у Лимані зруйнували сучасну велобазу зі спеціалізованою трасою BMX.

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