На Луганщині росіяни виселяють людей з домівок, аби туди заїхали жити окупанти

Загарбники на Луганщині продовжують використовувати в своїх цілях приватну власність цивільних осіб.
У населених пунктах Щастинського району Луганської області загарбники виселяють людей із власних осель, аби роздати порожні квартири російським окупантам.
Про це повідомляє Луганська обласна військова адміністрація у Facebook.
"Загарбники продовжують використовувати в своїх цілях приватну власність цивільних осіб. Так, у населених пунктах Щастинського району вони виселяють людей із власних осель для розквартирування військовослужбовців російських окупаційних військ", - розповів виконувач обов’язків начальника ОВА Олексій Смирнов.
Водночас, у тимчасово окупованому Сєвєродонецьку у місті працюють лише два аптечних пункти в двох різних частинах міста і два великих магазини. Є й маленькі, але самі місцеві кажуть, що там або практичного нічого немає, а те що є – їсти неможливо.
Нагадаємо, російські загарбники мають намір мобілізувати на війну проти України все чоловіче населення в окупованій Луганській області. Також окупанти обіцяють всім охочим передавати примусово відчужене житло громадян України.
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