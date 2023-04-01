На Луганщині росіяни виселяють людей з домівок, аби туди заїхали жити окупанти

Загарбники на Луганщині продовжують використовувати в своїх цілях приватну власність цивільних осіб.

У населених пунктах Щастинського району Луганської області загарбники виселяють людей із власних осель, аби роздати порожні квартири російським окупантам.

Про це повідомляє Луганська обласна військова адміністрація у Facebook.

"Загарбники продовжують використовувати в своїх цілях приватну власність цивільних осіб. Так, у населених пунктах Щастинського району вони виселяють людей із власних осель для розквартирування військовослужбовців російських окупаційних військ", - розповів виконувач обов’язків начальника ОВА Олексій Смирнов.

Водночас, у тимчасово окупованому Сєвєродонецьку у місті працюють лише два аптечних пункти в двох різних частинах міста і два великих магазини. Є й маленькі, але самі місцеві кажуть, що там або практичного нічого немає, а те що є – їсти неможливо.

Нагадаємо, російські загарбники мають намір мобілізувати на війну проти України все чоловіче населення в окупованій Луганській області. Також окупанти обіцяють всім охочим передавати примусово відчужене житло громадян України.

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