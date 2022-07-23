На Луганщині росіяни запроваджують перепустки для пересування по області - Гайдай

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай каже, що в окупованих населених пунктах залишилося близько 10-15% населення. Переважно це літні люди та так звані "ждуни руского міра".

Про це він повідомив у своєму Telegram.

Втім, навіть серед путінських прихильників окупанти країни-агресорки вбачають ворогів. Зокрема, у Сєвєродонецьку росіяни відкрили пункт видавання перепусток для пересування по окупованій території. Такі дії обмежуюь свободу пересування регіоном.

"Коли відстоїш в довжелезній черзі, пройдеш дактилоскопію та перевірку, тоді зможеш вирушити до лікарні сусіднього міста, якщо не помреш по дорозі", - наголошує Гайдай.

Нагадаємо, російській армії поки не вдалося вийти до адмінкордонів Луганщини, але майже вся територія області окупована. Якби Україна отримала західну зброю на тиждень-два раніше, то теоретично можна було б уникнути окупації Луганщини. ЗСУ навіть могли б відбити навіть Сєвєродонецьк, вважає голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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