На Луганщині росіяни запроваджують перепустки для пересування по області - Гайдай

На захоплених територіях Луганщини російські окупанти замість обіцяного покращення обмежують свободу людей.
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай каже, що в окупованих населених пунктах залишилося близько 10-15% населення. Переважно це літні люди та так звані "ждуни руского міра".
Про це він повідомив у своєму Telegram.
Втім, навіть серед путінських прихильників окупанти країни-агресорки вбачають ворогів. Зокрема, у Сєвєродонецьку росіяни відкрили пункт видавання перепусток для пересування по окупованій території. Такі дії обмежуюь свободу пересування регіоном.
"Коли відстоїш в довжелезній черзі, пройдеш дактилоскопію та перевірку, тоді зможеш вирушити до лікарні сусіднього міста, якщо не помреш по дорозі", - наголошує Гайдай.
Нагадаємо, російській армії поки не вдалося вийти до адмінкордонів Луганщини, але майже вся територія області окупована. Якби Україна отримала західну зброю на тиждень-два раніше, то теоретично можна було б уникнути окупації Луганщини. ЗСУ навіть могли б відбити навіть Сєвєродонецьк, вважає голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
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