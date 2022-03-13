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На Луганщині російські окупанти вбили волонтера, який від 2014 року допомагав армії

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На Луганщині російські окупанти вбили волонтера, який від 2014 року допомагав армії

Фото: The Ukrainians

Окупанти вбили волонтера в його будинку.

У Луганській області російські окупанти вбили волонтера Олександра Кононова, який від 2014 року допомагав українській армії. 

Про це повідомляє The Ukrainians

"Коли війна прийшла на Луганщину у 2014-му, він волонтерив. Розвозив воду, їжу і медикаменти на українські позиції. На той момент майже десять років як жив з інвалідністю після травм на металовиробництві – не мав правої руки і лівої ноги. 98 днів пробув у полоні "на підвалі" в "ЛНР", де його катували", - йдеться у повідомленні. 

Після цього волонтер життя наново будував на Житомирщині. Придбав одну з давно залишених хат, перевіз туди кіз та овець і запустив маленьку козячу ферму з сироварнею. 

Фото: The Ukrainians / ©
Фото: The Ukrainians

"В якийсь момент Олександр повернувся на рідний Донбас. Вкотре почав життя спочатку. Повномасштабне вторгнення Росії його обірвало. Олександра вбили у власному будинку. Просто у візку. Вічна пам'ять справжньому українцеві Донбасу", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, надзвичайники опублікували фото руйнувань у Харкові у 18-й день війни внаслідок бомбардувань з боку російських військ.

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