На Луганщині семеро поліцейських зрадили Україну: прокуратура почала розслідування

Зрадникам загрожує покарання.
Прокуратура розпочала розслідування проти сімох "перевертнів у погонах", які зрадили Україну на Луганщині.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
"Встановлено, що семеро чинних працівників міліції в умовах воєнного стану зрадили Українську державу та перейшли на бік ворога, зв'язавшись з окупантами. Крім того, один із фігурантів очолив незаконно створений ворожими силами на території Луганської області "відділ поліції ЛНР", - йдеться у повідомленні.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводиться слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Краматорськ.
Прокурори Луганської обласної прокуратури здійснюють процесуальне керівництво у кримінальних справах за фактами дій, скоєних з використанням зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади (ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 111 КК України).
Читайте також: