На Луганщині семеро поліцейських зрадили Україну: прокуратура почала розслідування

Зрадникам загрожує покарання.

Прокуратура розпочала розслідування проти сімох "перевертнів у погонах", які зрадили Україну на Луганщині.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Встановлено, що семеро чинних працівників міліції в умовах воєнного стану зрадили Українську державу та перейшли на бік ворога, зв'язавшись з окупантами. Крім того, один із фігурантів очолив незаконно створений ворожими силами на території Луганської області "відділ поліції ЛНР", - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводиться слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Краматорськ.

Прокурори Луганської обласної прокуратури здійснюють процесуальне керівництво у кримінальних справах за фактами дій, скоєних з використанням зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади (ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 111 КК України).

Втрати Росії станом на 7 березня 2022 року / ТСН.ua

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