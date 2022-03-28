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На Луганщині сьогодні вдалося евакуювати понад 400 осіб (фото)

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© Сергій Гайдай
© Сергій Гайдай
© Сергій Гайдай
© Сергій Гайдай

Також завезено тони гуманітарної допомоги до громад області.

У понеділок, 28 березня, з Луганщини автобусами вдалося евакуювати понад 400 мешканців.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Сьогодні автобусами до залізничних станцій Донеччини вивезли 211 сєвєродончан, 120 лисичан, 20 рубіжан, 10 мешканців Гірської громади, 58 людей з Кремінної та з 30 Попасної", - написав він.

Також було завезено тони гуманітарної допомоги до громад області. Патрульна поліція та волонтери почали розвозити її по бомбосховищах.

Нагадаємо, що Збройні сили України в ніч на 28 березня відбили п'ять атак окупантів на Луганщині. Українські захисники знищили два російські танки, бойову машину піхоти та один автомобіль.

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