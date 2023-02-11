На Луганщині спіймали зрадника, який ремонтував техніку росіян та розселяв їх до будинків односельчан

Зрадник також підвозив окупантів до вогневих позицій на території Луганської та Донецької областей.

У деокупованому Невському на Луганщині правоохоронці затримали зрадника, який ремонтував військову техніку окупантів та розвозив їх на позиції.

Про це повідомляє пресслужба Луганської обласної прокуратури.

Зрадником виявився 48-річний місцевий житель, колишній працівник місцевого фермерського господарства, який від початку повномасштабного російського вторгнення надавав допомогу окупаційним військам держави-агресорки.

Слідством встановлено, що після захоплення села він добровільно розселяв військовослужбовців армії РФ у власному та сусідніх будинках. Сприяв збройним силам РФ та контрольованим ними незаконним збройним формуванням так званих "Л/ДНР" у просуванні на Луганщині.

За даними СБУ, зрадник розмістив у своєму будинку 14 загарбників, там також зробили ворожий склад зброї та боєприпасів. За співпрацю з агресором він отримав перепустку, яка дозволяла вільно пересуватись на тимчасово окупованій території сходу України.

"За власною ініціативою чоловік ремонтував пошкоджену військову техніку окупантів – БТРи, бойові та легкові машини, що використовувалися проти українських захисників. У деяких випадках транспортував танки та іншу техніку загарбників. Під час окупації фігурант на власному автомобілі перевозив особовий склад армії агресора до вогневих позицій на території Луганської та Донецької областей. Також неодноразово залучався до завантаження боєприпасів на складах в Невському та сусідньому селі Макіївка", - йдеться у повідомленні.

Чоловіку повідомлено про підозру у колабораційний діяльності (ч.7 ст. 111-1 КК України). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, депутату Верховної Ради оголосили про підозру у держзраді.

Читайте також: