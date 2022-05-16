На Луганщині українські захисники підірвали захоплені росіянами залізничні мости (відео)

Вибух влаштували, аби стримати наступ окупаційних сил на Лисичанськ і Сєвєродонецьк.

У Луганській області українські захисники підірвали захоплені росіянами залізничні мости між Рубіжним і Сєвєродонецьком.

У Генштабі ЗСУ оприлюднили відео успішного підриву мостів.

Вибух влаштували, аби стримати наступ окупаційних сил на Лисичанськ і Сєвєродонецьк.

"Воїни Сил спеціальних операцій Збройних Сил України у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони нищать шляхи сполучення у ворожих тилах", – йдеться в повідомленні.