На Луганщині українські захисники підірвали захоплені росіянами залізничні мости (відео)

Вибух влаштували, аби стримати наступ окупаційних сил на Лисичанськ і Сєвєродонецьк.
У Луганській області українські захисники підірвали захоплені росіянами залізничні мости між Рубіжним і Сєвєродонецьком.
У Генштабі ЗСУ оприлюднили відео успішного підриву мостів.
Вибух влаштували, аби стримати наступ окупаційних сил на Лисичанськ і Сєвєродонецьк.
"Воїни Сил спеціальних операцій Збройних Сил України у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони нищать шляхи сполучення у ворожих тилах", – йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що під час форсування річки Сіверський Донець окупанти втратили понад 70 одиниць техніки.
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