На Луганщині українські захисники вигнали ворога з околиці одного із міста та захопили трофеї

На Луганщині українські захисники вигнали ворога з околиці одного із міста та захопили трофеї

Захисники захопили трофейний БРДМ та взяли в полон одного окупанта.

На Луганщині зведений загін прикордонників та воїнів ЗСУ вигнав загарбників з околиці одного з український міст.

Про це повідомляє МВС.

"Захисники України знищили кілька одиниць ворожої бронетехніки, також в окупантів є втрати в живій силі. В результаті бою українські бійці захопили трофейний БРДМ та взяли в полон одного окупанта", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Дніпрі рятувальники ліквідували пожежу на підприємстві, яку спричинини уламки збитої російської ракети.

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