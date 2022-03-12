На Луганщині українські захисники вигнали ворога з околиці одного із міста та захопили трофеї

Захисники захопили трофейний БРДМ та взяли в полон одного окупанта.
На Луганщині зведений загін прикордонників та воїнів ЗСУ вигнав загарбників з околиці одного з український міст.
Про це повідомляє МВС.
"Захисники України знищили кілька одиниць ворожої бронетехніки, також в окупантів є втрати в живій силі. В результаті бою українські бійці захопили трофейний БРДМ та взяли в полон одного окупанта", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Дніпрі рятувальники ліквідували пожежу на підприємстві, яку спричинини уламки збитої російської ракети.
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