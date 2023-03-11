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На Луганщині військові перехопили російський дрон-розвідник (фото)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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382
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На Луганщині військові перехопили російський дрон-розвідник (фото)

Фото: Державна прикордонна служба України

Українські прикордонники перехопили розвідувальний дрон росіян.

У Луганській області українські прикордонники перехопили черговий російський дрон-розвідник.  

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ. 

"Здобич" спіймана. Прикордонники захопили ворожий дрон-розвідник. Політ дрона помітили в Луганській області. За допомогою радіотехнічних засобів бійці порушили звʼязок з пультом керування БПЛА та приземлили "пташку", - йдеться у повідомленні.

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Наразі українські військові вивчають зміст памʼяті накопичувача безпілотника.

Нагадаємо, прикордонники-мінометники показали, як підірвали ворожий бліндаж з окупантами (відео).

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Дата публікації
Перегляди
382
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