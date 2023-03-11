На Луганщині військові перехопили російський дрон-розвідник (фото)

Українські прикордонники перехопили розвідувальний дрон росіян.
У Луганській області українські прикордонники перехопили черговий російський дрон-розвідник.
Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.
"Здобич" спіймана. Прикордонники захопили ворожий дрон-розвідник. Політ дрона помітили в Луганській області. За допомогою радіотехнічних засобів бійці порушили звʼязок з пультом керування БПЛА та приземлили "пташку", - йдеться у повідомленні.
Наразі українські військові вивчають зміст памʼяті накопичувача безпілотника.
Нагадаємо, прикордонники-мінометники показали, як підірвали ворожий бліндаж з окупантами (відео).
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