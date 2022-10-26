На Луганщині внаслідок удару ЗСУ "задвохсотили" 60 окупантів: деталі

На Луганщині, згідно з останньою інформацією, втрати окупантів склали до 60 осіб загиблими.

На Луганщині внаслідок вогневого ураження вдалося ліквідувати близько 60 окупантів, 10 осіб з яких – офіцери.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 26 жовтня.

Втрати противника

За уточненою інформацією, підтверджено результати вогневого ураження окупантів протягом останніх днів. Так, в районах населених пунктів Коржове та Миколаївка Луганської області втрати окупантів склали до 60 осіб загиблими. Не менше 10 осіб з них – офіцери.

Українська авіація протягом доби завдала удару по району зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 пункти управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 2 склади з боєприпасами та 5 інших важливих військових об’єктів ворога.

Вербування у російських колоніях продовжується

Не зважаючи на мобілізацію, в РФ намагаються поповнити втрати особового складу, і надалі вербуючи зеків у російських колоніях.

Так, зафіксовано вербування представниками приватних військових кампаній увʼязнених у колоніях Брянська та Брянської області.

Раніше повідомлялося, що окупанти побудували кілька ліній оборони на Херсонщині. Для цього вони відбирають будматеріали у місцевих.

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