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На Луганщині з дрона "мінусували" командира окупантів із позивним "Ташкент" – фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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На Луганщині з дрона "мінусували" командира окупантів із позивним "Ташкент" – фото

На Луганщині "мінусували" командира окупантів із позивним "Ташкент". Фото/Telegram: "Штірліц".

Під Луганськом ліквідували російського командира окупантів Дениса Іванова.

Збройні сили продовжують успішну роботу зі знищення ворога на території України. Чергове підтвердження цьому – смерть командира бригади окупаційної армії РФ Дениса Іванова з позивним "Ташкент" на Луганщині.  

Смерть окупанта також підтвердили російські пропагандисти на ТБ та у Telegram-каналах, пише військовий ЗСУ Анатолій Штефан.

За даними пропагандистів, "Ташкент" після повномасштабного вторгнення РФ до України воював в районах Рубіжного та Сєвєродонецька.

Іванову було 42 роки, до свого дня народження окупант не дожив тиждень. Його було вбито внаслідок удару дрона-камікадзе, коли він пересувався на автомобілі.

Нагадаємо, диктатор Володимир Путін після того, як йому розповіли про ліквідованих в Україні російських військових, попросив передати "привіт їм усім".

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Дата публікації
Перегляди
81
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