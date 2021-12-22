На Луганщині затримали терористку "ЛНР", яка приїхала оформлювати українську пенсію

На Луганщині затримали терористку "ЛНР", яка приїхала оформлювати українську пенсію

Жінка два роки перебувала у лавах НЗФ і навіть мала "звання молодшого сержанта".

В Луганській області правоохоронці затримали 59-річну жінку, яка протягом двох років перебувала у лавах бойовиків так званої "ЛНР".

Про це інформує пресслужба МВС.

Жителька окупованого міста Хрустальний (колишній Красний Луч) на вільну територію України приїхала, щоб оформити банківську карту для отримання пенсії.

Проте, як виявилось, жінка від 2014-го до 2016 року перебувала у лавах незаконних збройних формувань і навіть мала "звання молодшого сержанта". Вона працювала фельдшером зенітного дивізіону терористів, що розташовувався м. Хрустальний.

"Жінка періодично виїжджала на військовий полігон в с. Бугаївка Перевальського району, де брала участь у проведенні стрільб як медпрацівник, слідкувала за дотриманням санітарного режиму, перевіряла якості харчування,", — розповіли в МВС.

Також вона навчала бойовиків наданню першої медичної допомоги та домедичної допомоги при отриманні поранень.

За таку роботу жінка щомісяця отримувала 19 500 російських рублів. Їй повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення — "створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань".

Нагадаємо, що у Росії та на окупованій території Донбасу активно вербують найманців із бойовим досвідом.

Читайте також: