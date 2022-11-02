На Луганщині затримали зрадницю: здавала сепаратистам патріотів та передавала дані про військових

У Луганській області затримали зрадницю, яка погодилась співпрацювати з окупантами та сепаратистами. Жінка передала ворогу дані про проукраїнських жителів регіону та інформувала про пересування військових.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Жителька Луганщини погодилась співпрацювати з представником так званого "міністерства державної безпеки "ЛНР". Сепаратистам жінка передавала інформацію про проукраїнських мешканців регіону та пересування ЗСУ та військової техніки.

Колаборантку затримали, її відправили під варту без можливості внесення застави. Триває слідство.

Звільнення Луганщини: що відомо

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що станом на 31 жовтня ЗСУ звільнили 9 населених пунктів на окупованій Луганщині. Назв не повідомляють, оскільки там тривають стабілізаційні заходи.

У поліції показали, як виглядає звільнене селище Білогорівка на Луганщині. Російські терористи практично повністю зруйнували населений пункт. Там немає електрики, тепла та їжі. А тому людей із селища евакуювали.

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