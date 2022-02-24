На Луганщину зайшли колони російських танків: попереду окупанти поставили авто з символікою ОБСЄ

На Луганщину зайшли колони російських танків: попереду окупанти поставили авто з символікою ОБСЄ

Наразі на цьому рубежі тривають бойові дії. Прикордонники разом із ЗСУ та Нацгвардією тримають оборону.

На Луганщині на рубежі Красна Талівка, Мілове, Городище зайшли колони російських танків.

Про це інформує Держприкордонслужба.

"Ворог підступно виставив в перед кологи автомобілі білого кольору з символікою ОБСЄ", - інформує ДПСУ.

Наразі на цьому рубежі тривають бойові дії.

"Прикордонники з побратимами з ЗСУ та Нацгвардією тримають оборону", - йдеться в повідомленні.