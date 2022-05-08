На Луганщині знеструмлено 38 населених пунктів, окупанти знищують об'єкти водної інфраструктури - Гайдай

У Луганській області понад 123 тисячі споживачів перебувають без електроенергії, також ворог почав руйнувати об'єкти водної інфраструктури.

Загарбники також перебили високовольтні лінії.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Гайдай

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"Знеструмлені 38 населених пунктів – 26 повністю, 12 частково. 123 154 споживача перебувають без електроенергії", - йдеться в повідомленні.

Високовольтну лінію було перебито 4 травня артилерійським обстрілом окупантів.

"Через це без електроенергії залишили близько 30 тисяч споживачів Сєвєродонецька, Лисичанська, населених пунктів Гірської та Попаснянської громад. Як тільки стих вогонь ворога, аварійна бригада змогла обстежити пошкоджену ділянку та частково відновити електропостачання людям", - зазначив він.

Після часткового відновлення електроенергії на Луганщині внаслідок перебою, Сергій Гайдай передав про пошкодження ворогом Попаснянського районного водоканалу.

"Централізоване водопостачання відсутнє. За добу рятувальниками доставлено населенню 73 тонни води", - написав Гайдай.

Нагадаємо, у Луганській області російські військові знищили будівлю сільської школи, в якій від обстрілів ховалися жителі села. Загинуло, за попередніми даними, 60 осіб.

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