На Луганщині знищили казарму з окупантами: ліквідували кілька офіцерів

На Луганщині у Сватівському районі знищили казарму з окупантами. Вдалося ліквідуваи не менше 60 російських солдатів.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Казарма окупаційних військ розташована у населеному пункті Коржове.

"Внаслідок удару загинули до 60 окупантів, серед них не менш ніж десять офіцерів", - наголосив Сергій Гайдай.

Втрати окупантів

Станом на 27 жовтня ЗСУ ліквідували вже близько 69 220 осіб. Лише протягом минулої доби вбито 230 окупантів.

Тим часом у зведенні Генштабу підтверджено вогневе ураження району зосередження російського озброєння та військової техніки, складів боєприпасів біля Берислав Херсонської області.

СБУ оприлюднила розмову, у якій окупант скаржиться батькові на втрати техніки у батальоні. Солдат каже, що у його мотострілецькій бригаді майже не залишилося техніки. Є лише пара танків, які не їдуть і не стріляють.

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