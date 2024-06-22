На Луганщині знищили відомого пропагандиста РФ – подробиці, фото

Пропагандист обіймав посаду "пресофіцера ЛНР".
На Луганщині загинув російський пропагандист Антон Мікужіс, який обіймав посаду "пресофіцера ЛНР". Він потрапив під обстріл у Горлівці.
Про це повідомив український журналіст Денис Казанський.
За даними журналіста, від 2022 року Мікужіс займався виготовленням брехливих пропагандистських матеріалів, в яких перекладав відповідальність за обстріли та руйнування Росією міст Донбасу на Україну. Прихильник Кремля також пропагував війну та розпалював ненависть до українців.
Нагадаємо, колаборант Губарєв викрив Путіна на брехні про "добровільний відхід" окупантів від Києва.
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