На Луганщині знищили відомого пропагандиста РФ – подробиці, фото

На Луганщині загинув російський пропагандист Антон Мікужіс, який обіймав посаду "пресофіцера ЛНР". Він потрапив під обстріл у Горлівці.

Про це повідомив український журналіст Денис Казанський.

За даними журналіста, від 2022 року Мікужіс займався виготовленням брехливих пропагандистських матеріалів, в яких перекладав відповідальність за обстріли та руйнування Росією міст Донбасу на Україну. Прихильник Кремля також пропагував війну та розпалював ненависть до українців.

Пропагандист РФ Антон Мікужіс, який загинув на Луганщині / Фото: Telegram / Денис Казанський

Нагадаємо, колаборант Губарєв викрив Путіна на брехні про "добровільний відхід" окупантів від Києва.

Читайте також провідні новини дня: