На Луганщині ЗСУ відбили атаки окупантів і завдали їм втрат: що відомо

Армія Росії в Луганській області намагалася в двох місцях атакувати позиції ЗСУ, проте окупанти зазнали втрат і відступили.

Про це розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий в ефірі всеукраїнського телемарафону, який транслює Youtube-канал ТСН.

Коментуючи ситуацію на Луганщині, Череватий зазначив:

"Там ворог перегруповується, також відбувається ротація підрозділів, зокрема укомплектованих мобілізованими під час так званої часткової мобілізації. Ворог іноді пробує контратакувати наші позиції, зокрема, цієї доби в районі таких населених пунктів, як Стельмахівка і Червонопопівка, проте був уражений вогнем і відкинутий назад, понісши втрати".

За його словами, весь східний фронт є гарячою ділянкою війни.

"Дещо нижча інтенсивність на Луганському напрямку (ніж у Донецькій області - ред.), але там теж ідуть бої, постійна бойова робота. Якщо немає прямого зіткнення з ворогом, по ньому системно вражають наші ракетні війська і артилерія, щодоби знищується його оборонна інфраструктура, знищуються склади з артилерійськими снарядами, з паливно-мастильними матеріалами, також знищується велике скупчення техніки або особового складу ворога", - розповів полковник.

Нагадаємо, 30 грудня спецпідрозділ Kraken звільнив селище на напрямку Сватове-Кремінна та показав ексклюзивні кадри штурму позицій окупантів.

Траса Сватове-Кремінна, за допомогою якої постачаються російські війська, вже перебуває під вогневим контролем українських військових. Це ускладнює оборону для окупантів.

Військовий експерт Михайло Притула вважає, що найближчим часом ЗСУ можуть звільнити від росіян Донецьк, Мелітополь, Кремінну та Сватове. На його думку, "генерал зима" стане для російської армії катастрофою.

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що звільнення Кремінної відкриває шляхи для деокупації одразу кількох міст області.

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