На Луганщині ЗСУ ювелірно відпрацювали по скупченню російської техніки: на місці удару палає вогнем

Збройні Сили України продовжують знищувати ворожі склади російських окупантів. Цього разу українські захисники завдали точного удару по скупченню російської техніки у тимчасово окупованій Кадіївці Луганської області.

Згідно з повдіомленням, внаслідок успішного удару українськими захисниками горять три скупчення ворожої техніки.

Про це інформує речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Кадіївка (Стаханов), Луганщина. Вранці в окупованій Кадіївці високоточно відпрацювали по скупченню техніки орків біля місцевої школи. Палають 3 різні скупчення техніки", - йдеться у його повідомленні.

Окрім цього, Братчук опублікував фото наслідків з місця події. На світлинах видно, як у небо здіймаються язики вогню та чорний густий дим.

Нагадаємо, у селищі Мирне, під Мелітополем, горить база російських військових. Горить військова частини ДСНС України, яку захопили російські окупанти окупанти та привезли туди свою техніку. За даними видання "Риа-Мелитополь", також чути звуки боєприпасів, що розриваються, і відльоти в бік Запоріжжя. А біля військової частини у Мелітополі лунають автоматні черги.

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