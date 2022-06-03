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На Луганщину вбивати окупантів прибув "Іноземний легіон" (відео)

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На Луганщину вбивати окупантів прибув "Іноземний легіон" (відео)

Фото: Сергій Гайдай

На Луганщину для підтримки українських військових, які боронять українську землю від російських окупантів, прибув “Іноземний легіон”.

Добровольці, які приймають участь на боці України, прибули у Сєвєродонецьк.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Очільник області поділився сюжетом, який зняли журналісти видання “Радіо Свобода”. На кадрах видно, як українська військова техніка їде дорогами Луганщини проїжджаючі повз зруйновані будинки та згорілий цивільний транспорт.

Також українським військовим передали боєприпаси, медикаменти та їжу. Участь у визволенні України приймають військові з Грузії, Австралії, Франції та Бразилії.

“Луганщині допомагає увесь світ. “Іноземний легіон” зайшов у Сєвєродонецьк. Бої за місто тривають”, - наголосив Сергій Гайдай.

Нагадаємо, що понад 30 млн гектарів території України потребують розмінування.

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