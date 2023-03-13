На Львівщині 4 тисячі вільних вакансій: яку роботу та зарплату пропонують в області

У Львівському обласному центрі зайнятості повідомили, що станом на березень 2023 року в області актуальними залишалися 4020 вільних робочих місць і вакантних посад.

Про це йдеться у Dailylviv.com.

Зазначається, що чверть всіх вакансій зосереджена на підприємствах переробної промисловості.

«Як і на початку лютого, найбільше пропозицій працевлаштування – 65% – для робітників, 27% – для службовців, і тільки 8% – для тих, хто не має професії та спеціальної підготовки. Четвертина всіх вакансій зосереджена на підприємствах переробної промисловості, де середня заробітна плата – 11 337 грн», – повідомив директор Львівського обласного центру зайнятості Василь Барилюк.

Вакантними залишаються також заклади гуртової та роздрібної торгівлі, а також ремонту автотранспортних засобів. Середня зарплата працівників цієї галузі - 9 190 грн.

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"Замикають трійку лідерів тих, у кого найбільша кадрова потреба, транспортні підприємства, складське господарство, а також установи, що ведуть поштову та кур’єрську діяльність. Їхні вакансії склали 11,1%, а пропонований середній заробіток – 10 314 грн", - йдеться у повідомленні.

Водночас найвищу середню винагороду за працю – 14 650 грн – в області задекларували фірми і компанії, що належать до сільського, лісового та рибного господарства.

"На 1 177 грн менше, тобто 13 473 грн, пропонували майбутнім співробітникам підприємства, що займаються водопостачанням, каналізацією та поводженням з відходами. Третю сходинку за величиною середньої зарплати посіли компанії галузі постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, де рівень оплати праці – 12 512 грн", - кажуть у центрі зайнятості.

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