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На Львівщині готуються до можливого збільшення кількості вимушених переселенців

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На Львівщині готуються до можливого збільшення кількості вимушених переселенців

Фото: Максим Козицький / Facebook

У зимовий період до регіону може прибути близько 100 тисяч осіб.

У Львівській області готуються до можливого збільшення кількості вимушених переселенців. Наразі готуються додаткових 50 тисяч місць. 

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.  

"У зимовий період може прибути близько 100 тисяч осіб. Ремонтуємо гуртожитки закладів профтехосвіти, які дотепер не використовували, облаштовуємо додаткові місця у геріатричних пансіонатах, психоневрологічних диспансерах та інших закладах, придатних для тривалого проживання", - розповів він.

Він також зазначив, що область розраховує, що Польща і надалі сприятиме області із гуманітарною допомогою. 

Нагадаємо, у Житомирській ОВА розповіли, скільки ще переселенців готова прийняти область.

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