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На Львівщині керівник рекламного холдингу продавав бронежилети, які призначались для ЗСУ

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На Львівщині керівник рекламного холдингу продавав бронежилети, які призначались для ЗСУ

Фото: Метінвест

У Львівській області викрили керівника рекламного холдингу, який продавав бронежилети для українських захисників.

Військову амуніцію підозрюваний ввозив до України, як гуманітарну допомогу, проте не віддавав її безкоштовно, а продавав. 

Про це повідомляє СБУ. 

За даними слідства, 42-річний керівник рекламного холдингу та його спільники з-за кордону ввозили бронежилети для потреб ЗСУ, проте замість передати їх безкоштовно - продавали. 

"Аби отримати дозвільні документи для безперешкодного перевезення амуніції через кордон, ділки вводили в оману посадовців ЗСУ. Зокрема, брали гарантійні листи від військової частини і ввозили спорядження. А потім, замість безкоштовної передачі на потреби ЗСУ, продавали товари, отримуючи прибуток", - повідомляє СБУ. 

Під час обшуків у чоловіка виявили майже 3 тис. бронежилетів, вартістю 25 млн грн. Їх вилучили та передадуть на потреби армії. 

Нагадаємо, у Львівській області правоохоронці розслідують 23 факти щодо незаконного використання гуманітарної допомоги. П'ятьом особам на Львівщині уже повідомили про підозру за цим фактом. 

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