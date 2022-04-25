На Львівщині ліквідували пожежу на тяговій підстанції, минулося без жертв

Зранку 25 квітня у Львівській області стався вибух внаслідок ракетних обстрілів.
Російські війська вранці 25 квітня завдали ракетного удару, у результаті якого стався вибух на тяговій підстанції однієї з залізничних станцій Львівської області.
Наразі пожежу вже загасили.
Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
"Постраждалих немає. Дякую нашим силам ППО", - написав він.
Нагадаємо, окупанти завдали ракетного удару, у результаті якого стався вибух на тяговій підстанції у Львівської області. Ракети летіли на захід України з південно-східного напрямку, російські окупанти випускали їх з літаків стратегічної авіації, ймовірно "Ту-95".
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