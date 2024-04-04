На Львівщині поліція розшукала ухилянтів від мобілізаці та доправила до ТЦК

Представники військкомату звернулися за допомогою у розшуку ухилянтів до правоохоронців.

Від початку поточного року ТЦК та СП Львівської області скерували до поліції звернення щодо доставки 2146 осіб, які ухиляться від мобілізації. Із них вдалося знайти та доправити до військкомату понад 1000 чоловіків.

Про це "Еспресо.Захід" повідомили у Львівському ОТЦК та СП.

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Там уточнили, що представниками поліції було розшукано та доставлено 1226 осіб до ТЦК та СП. Інші ще перебувають в розшуку.

"Решта військовозобов’язаних не були доставлені у зв’язку з тим, що багато поданих у розшук не проживають за місцем реєстрації, виїхали за межі Львівської області, працюють в інших областях України тощо", - зауважили у службі зв’язків з громадськістю Львівського ОТЦК та СП.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, скількох ухилянтів розшукують на Буковині через неявку у ТЦК.

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