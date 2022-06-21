На Львівщині поліція викрила схему ввезення до України фейкової гумдопомоги

На Львівщині поліція викрила схему ввезення до України фейкової гумдопомоги

На Львівщині правоохоронці викрили схему ввезення нової техніки і брендового одягу, який зловмисники перевозили через державний кордон під виглядом гуманітарної допомоги.

Загальна сума продукції складає понад 70 млн гривень.

Про це повідомили в пресслужбі Офісу Генерального прокурору.

Як стало відомо, правоохоронці зафіксували факт перевезення через державний кордон України комп’ютерної техніки, мобільних телефонів, а також нового брендового жіночого одягу. Завозили його на територію держави під видом гуманітарної допомоги.

В ході обшуків поліцейські виявили та вилучили 14 пакетів та 951 коробку з товарами. Попередньо, їх вартість складає понад 70 млн гривень.

“Наразі на продукцію накладено арешт та призначено проведення судово-товарознавчих експертиз. Слідчі дії тривають, встановлюються особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення. За процесуального керівництва Яворівської окружної прокуратури викрито схему ввезення на територію України товарів під виглядом гуманітарної допомоги з використанням підроблених документів”, - розповіли в пресслужбі Нацполіції області.

Нагадаємо, що уряд Німеччини опублікував список озброєнь, які нададуть Україні.

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