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На Львівщині порушники комендантської години отримали повістки

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На Львівщині порушники комендантської години отримали повістки

Фото: УНІАН

У Львівській області порушникам комендантської години вручають повістки до військкомату.

У Дрогобицькому районі Львівської області 12 порушникам комендантської години вручили повістки. У області час комендантської години встановлений з 23:00 до 6:00.  

Про це пише місцеве видання "Медіа Дрогобиччина".

За даними видання, комендантський патруль за останні два тижні у Дрогобицькому районі перевірив 238 осіб, серед яких виявлено 17 порушників комендантської години, в тому числі 12 внутрішньо переміщених осіб. 

"В результаті перевірки, у відділок поліції було доставлено 17 осіб, які не дотримувалися правил комендантської години у воєнний час та нехтували правилами безпеки. Дванадцятьом з них вручили повістки. Також було затримано 13 неповнолітніх осіб", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Дніпрі відключили електроенергію порушникам світломаскування.

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