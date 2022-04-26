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На Львівщині повідомили, скільки ще вимушених переселенців готові прийняти

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На Львівщині повідомили, скільки ще вимушених переселенців готові прийняти

Getty Images

За офіційними даними, Львівська область від початку повномасштабного вторгнення Росії прихистила 330 тисяч людей.

Львівська область готова прийняти ще 10 тис. вимушених переселенців у державних і комунальних закладах. 

Про це повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Ми готові розселити ще 10 тисяч людей у державних та комунальних закладах, приблизно 600 – у приватній сфері", - заявив він.

Він також повідомив, що за минулу добу в області розселили 309 людей. За офіційними даними, Львівська область від початку повномасштабного вторгнення прихистила 330 тисяч людей. 

Також значна кількість вимушених переселенців поселилась у рідних чи орендувала помешкання.

За кордон через пункти пропуску у Львівській області виїхали 10 тисяч людей за добу, від 24 лютого – 1 мільйон 781 тисяча.

Нагадаємо, польське воєводство надало 3 млн злотих для підтримки вимушених переселенців на Львівщині.

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