На Львівщині працівник ТЦК з пістолетом в руках жорстоко побив чоловіка: "Закопаю, на**й, ніхто тебе не знайде" (відео)

У Львівській області розгорівся новий скандал навколо територіального центру комплектування. Там військовий з пістолетом в руках жорстоко побив чоловіка. Він погрожував йому фізичною розправою та тим, що “його ніхто не знайде”.

Відповідне відео потрапило в соцмережі від потерпілого чоловіка.

“Львівська область. Незаконне утримання у ТЦК. Місто Самбір. Приниження, знущання, побиття та загроза смерті цивільних”, - пише група “Український простір”, яка і отримала відео побиття чоловіка.

На кадрах видно, як військовий, який тримає в руках пістолет, знущається над чоловіком: він завдавав йому ударів зброєю по голові, ногами по тілу на погрожував тим, що “його ніхто не знайде”.

На Львівщині працівник ТЦК жорстоко побив чоловіка

“Ти не людина, с**а. В багажник, поїхали. Закопаю, на**й, ніхто тебе не знайде і шукати не буде. Ти що, с**а, маєш сумніви? Навіть поліція, яка приїде, шукати не буде”, - казав працівник ТЦК, який знущався над чоловіком.

Вже на наступному відео потерпілий повідомив, що ТЦК його утримують вже шосту добу, сам він з Харкова.

“Багато казати не можу. Забрали телефон, де є багато відео. Я потім все надам. Допоможіть, будь ласка. Свідчення того, що я тут був моя кров. Ось вона. Мене сьогодні побили, пістолетом махали”, - розповів потерпілий.

Нагадаємо, що ТЦК Львова перевіряють поведінку працівників військкомату, які жорстоко затримали чоловіка.

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