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На Львівщині працівник ТЦК з пістолетом в руках жорстоко побив чоловіка: "Закопаю, на**й, ніхто тебе не знайде" (відео)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публікації
Перегляди
1331
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2 хв
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На Львівщині працівник ТЦК з пістолетом в руках жорстоко побив чоловіка: "Закопаю, на**й, ніхто тебе не знайде" (відео)

Працівник ТЦК знущається над чоловіком / Фото: Скріншот

За словами потерпілого, в ТЦК його утримували шосту добу.

У Львівській області розгорівся новий скандал навколо територіального центру комплектування. Там військовий з пістолетом в руках жорстоко побив чоловіка. Він погрожував йому фізичною розправою та тим, що “його ніхто не знайде”.

Відповідне відео потрапило в соцмережі від потерпілого чоловіка.

“Львівська область. Незаконне утримання у ТЦК. Місто Самбір. Приниження, знущання, побиття та загроза смерті цивільних”, - пише група “Український простір”, яка і отримала відео побиття чоловіка.

На кадрах видно, як військовий, який тримає в руках пістолет, знущається над чоловіком: він завдавав йому ударів зброєю по голові, ногами по тілу на погрожував тим, що “його ніхто не знайде”.

На Львівщині працівник ТЦК жорстоко побив чоловіка

На Львівщині працівник ТЦК жорстоко побив чоловіка

“Ти не людина, с**а. В багажник, поїхали. Закопаю, на**й, ніхто тебе не знайде і шукати не буде. Ти що, с**а, маєш сумніви? Навіть поліція, яка приїде, шукати не буде”, - казав працівник ТЦК, який знущався над чоловіком.

Вже на наступному відео потерпілий повідомив, що ТЦК його утримують вже шосту добу, сам він з Харкова. 

“Багато казати не можу. Забрали телефон, де є багато відео. Я потім все надам. Допоможіть, будь ласка. Свідчення того, що я тут був моя кров. Ось вона. Мене сьогодні побили, пістолетом махали”, - розповів потерпілий.

Нагадаємо, що ТЦК Львова перевіряють поведінку працівників військкомату, які жорстоко затримали чоловіка.

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Дата публікації
Перегляди
1331
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