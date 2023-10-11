На Львівщині спалахнув черговий конфлікт між громадянами та ТЦК: деталі інциденту

В ТЦК кажуть, що може виявитися, що конфлікт спалахнув не між представниками ТЦК та громадськістю.

На Львівщині виник конфлікт між цивільним місцевим населенням та людьми у військовій формі. В Мережі припускають, що до ситуації причетні працівники місцевого ТЦК. Проте в обласному територіальному центрі комплектування зробили заяву щодо цього.

Про це повідомили в пресслужбі Львівського ТЦК та СП.

“Мережею інтернет поширюється інформація, щодо виникнення конфліктної ситуації між цивільним населенням та громадянами у військовій формі. Командування Львівського ОТЦК та СП здійснює заходи, щодо встановлення обставин даного випадку. Призначено службову перевірку”, - заявили в пресслужбі.

Додамо, що у Львівському обласному ТЦК в коментарі для ТСН.ua висловили припущення, мовляв, може виявитись, що на відео - не представники територіального центру комплектування, а іншої служби. Водночас військові зауважили, що якщо виявиться, що це були саме представники ТЦК, то подію згодом прокоментують.

Нагадаємо, що чоловік, якого побив військовий ТЦК та СП Самбора на Львівщині, розповів, що переживає за життя – своє та батька.

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