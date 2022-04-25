На Львівщині стався вибух на тяговій підстанції однієї із залізничних станцій: деталі

На Львівщині стався вибух на тяговій підстанції однієї із залізничних станцій: деталі

Російські війська вранці 25 квітня завдали ракетного удару, у результаті якого стався вибух на тяговій підстанції однієї з залізничних станцій Львівської області.

Окупанти завдали чергового удару по Львівщині вранці 25 квітня близько 8:30.

Про це повідомив голова Львівської ОДА (ОВА) Максим Козицький.

За його даними, на місці працюють працівники ДСНС, які ще гасять пожежу. Інформації щодо постраждалих станом на цю годину немає.

"Одну ракету на території Львівщини знищили підрозділи зенітних ракетних військ Повітряного командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України. Ракети летіли на захід України з південно-східного напрямку, російські окупанти випускали їх з літаків стратегічної авіації, ймовірно Ту-95", - написав Козицький.

Він додав, що дані уточнюються.

Нагадаємо, на Запоріжжі росіяни обстрілюють українськими ракетами, які їм передали у 90-х під гарантії безпеки.

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