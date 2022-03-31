На Львівщині відкрили притулок для коней, яких врятували з-під обстрілів

Декому волонтери на власний ризик везуть корм.

Евакуаційну стайню створили на Львівщині. Туди звозять коней із гарячих точок, інколи волонтери забирають їх ризикуючи власним життям з-під обстрілів. У стайні вже є врятовані тварини з-під Києва та Харкова. Створити тимчасовий притулок для коней допомогла Міжнародна кінна федерація та волонтери з різних куточків планети.

Про це йдеться в ТСН.

Кількаразовий переможець змагань - нині він худий, зі слідами опіків та у шрамах. «В нього обезводнення, він втратив вагу, близько 200 кілограм. Ребра, кості це все має бути мускулатура», - кажуть доглядачі.

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Карпілон- кінь з-під Бучі, який вижив дивом. З початку війни власниця стайні втекла з-під обстрілів. Кінь залишився. Коли рашисти пошкодили дамбу поруч, стайню затопило. Карпілон побіг полями. Без їжі кульгав під обстрілами 20 днів, доки не прибився до українського блокпосту та його не врятували волонтери.

Орлеан і його власниця Ксеня - з-під Києва. Кінна база, де вона тренувалася, не постраждала. Але ті, що поруч – усі зруйновані. Рашисти їх розбомбили, коні згоріли живцем. Орлеана Ксеня встигла вивезти. Нині думає, як врятувати інших коней.

«Шість коней вдалося вивезти, ще шість залишаються там і чекають на евакуацію. Майже усіх їх родина змушена продати. І це найбільший біль», - каже Ксенія.

Стайню у Львові федерація кінного спорту та волонтери створили разом, як тимчасове місце перетримки евакуйованих коней. Збудували за два дні. Зараз тут 20 врятованих жеребців з околиць Києва та з Харкова. «Цю конюшню ми отримали в якості благодійної допомоги від міжнародної федерації кінного спорту, вона її придбала, перевезла до Пшемишля, своїм транспортом забрали, тут змонтували і встановили сорок боксів», - пояснює генеральний секретар федерації кінного спорту України Михайло Пархомчук.

У Львівській області створили евакуаційну стайню

Коли почалась війна, Михайло повернувся в Україну з Бельгії, де жив останні 10 років. Заради порятунку коней згуртував сотні колег з усього світу. Разом шукали транспорт і будували шляхи евакуації. Якщо вивезти тварин неможливо, волонтери, ризикуючи власним життям, везуть їм корм. Його назбирали вже 400 тонн.

«Відвозимо до зони бойових дій. Скажімо, в Харкові близько 500-600 коней, в Сумах близько 200, в київському регіоні більше ніж 1000 і всі вони потребують допомоги», - додає Пархомчук

Врятованих коней – оглядають ветеринари, а відгодовують волонтери. Михайло – майстер кінного спорту України, нині з лопатою чистить коневозку. Він теж повернувся з-за кордону заради допомоги тваринам.

Більше тижня у цій стайні коні не затримуються. Далі їм шукають постійній прихисток на західній Україні. Або ж - перевозять за кордон. У сусідній Польщі для цього волонтери теж створили логістичний хаб.

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